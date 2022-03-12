В Мурманской области появилась интерактивная карта экомодулей по сбору макулатуры

Экологическая благотворительная организация «Зеленый полюс» опубликовала интерактивную карту экомодулей по сбору макулатуры. Теперь жители Заполярья смогут найти в интернете контейнер, расположенный рядом с их домом.

На сегодняшний день в регионе появились 16 экомодулей: 2 бокса установлены в Молочном, 3 - в Коле. Запланировано размещение еще 48 контейнеров, 4 из которых будут находиться в микрорайоне Росляково и посёлке Мурмаши.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, проект «Бумажная помощь» реализуется на территории Кольского полуострова с 2021 года. «Зелёный плюс» устанавливает боксы для сбора макулатуры в общественных местах. Денежные средства, вырученные от реализации бумажного вторсырья, направляются на реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями.

Найти ближайший к вашему дому экомобуль можно на онлайн-карте по ссылке.

Фото: https://greenpole.su/ne-stesnjajtes-sdavat-makulaturu-v-kontejnery/#gallery-6