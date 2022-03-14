В Мурманской области появились региональные ресурсы «Объясняем.рф»

В Мурманской области появились региональные ресурсы портала Объясняем.рф. Информационные каналы созданы на площадках «Telegram» и «Одноклассники».

Напомним, портал «Объясняем.рф» запустило правительство России при участии АНО «Диалог». На сайте и в социальных сетях публикуют достоверную и актуальную информацию по социально-экономическим вопросам, которые волнуют граждан.

АНО «Диалог» обеспечивает аналитику текущих вопросов на основе обращений граждан в социальных сетях. Отвечают на запросы россиян официальные органы власти, ответственные за разные сферы жизни министерства и ведомства. Ответы касаются всех ключевых сфер жизни: транспорт, здравоохранение, образование, социальная защита, финансовые институты, работа интернет-сервисов.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, паблики информируют северян о том, какие меры принимаются в регионе для стабильного функционирования экономики в условиях санкций, есть ли запас лекарств в лечебных учреждениях, как в Кольском Заполярье найти ближайший пункт сбора гуманитарной помощи и многом другом. На региональных ресурсах также можно получить информацию отделения Банка России по Мурманской области о работе финансовых сервисов.