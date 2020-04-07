В Мурманской области появилось ещё три памятника культуры федерального значения

Аникеева плита, Екатерининский копец и колокольня Никольской церкви признаны объектами культурного наследия и теперь находятся под государственной охраной.

«Постановка под государственную охрану и присвоение категории объекта культурного наследия – долгий и трудоемкий процесс, предполагающий проведение сложных историко-культурных экспертиз и обработку сотен документов. Работа с научно-методическим советом по культурному наследию при Министерстве культуры Российской Федерации велась на протяжении трех лет. Историческая значимость уникальных объектов культуры Мурманской области признана во многом благодаря упорству и слаженной работе специалистов регионального министерства культуры и Мурманского областного краеведческого музея», – подчеркнул министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

Аникеева плита – это настоящий каменный журнал, на котором высекли записи о себе мореплаватели прошлого. Гранитная плита находится в одном из самых труднодоступных мест Кольского полуострова – на красивом и неприступном острове Большой Аникеев, неподалеку от острова Рыбачий. Когда-то здесь стояла русская таможенная застава. На плите выбиты названия судов, имена и послания русских, английских, немецких, голландских, датских, шведских, норвежских моряков, сумевших пройти сюда сквозь суровые штормы Баренцева моря. Старейшие надписи датированы XVI веком, всего исследователи насчитывают более 150 автографов.

Екатерининский копец – каменный пограничный знак Российской Империи на мысе Ворьема вблизи границы с Норвегией. В наше время такие исторические артефакты встречаются достаточно редко. По словам исследователей, знак появился после подписания и ратификации Конвенции о государственной границе в Лапландских погостах, заключенной в Петербурге 2 (14) мая 1826 года. Двухметровый столб сложен из природного камня и скреплен строительной смесью, на его вершине установлена гранитная плита. На лицевой стороне, обращенной в сторону Норвегии, выгравированы корона и вензель короля Карла XIV Юхана, на обратной стороне плиты выбита надпись «Suomi», предположительно появившаяся после передачи области Петсамо Финляндии в 1920 году. В одном из диалектных значений слово «копец» – это как раз межевой знак, но до сих пор остается загадкой, почему пограничный знак носит название «Екатерининский».

Колокольня Никольской церкви – памятник русского деревянного зодчества XVII века. Удивительный церковный комплекс больше 300 лет назад построен в селе Ковда на берегу Белого моря, он включает само здание Никольской церкви, колокольню и ограду, пишет Министерство культуры Мурманской области.