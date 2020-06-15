В Мурманской области появился новый министра строительства

В правительстве Мурманской области произошла очередная смена министра строительства, новым главой ведомства стал Владислав Сандурский, объявил сегодня губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве. «Я хочу представить нового члена команды - министра строительства и заместителя губернатора одновременно Сандурского Владислава Владимировича», - сказал глава региона, отметив, что Сандурский имеет «очень больший опыт по строительству» и причастен к строительству олимпийских объектов в Сочи, в Крыму и Калининграде. К выполнению своих обязанностей он приступит с 16 июня.

При этом экс-министр строительства Мурманской области и замгубернатора Оксана Астахова переходит на позицию освобожденного заместителя губернатора, чтобы курировать программу городской среды, добавил Чибис.

С момента, когда Андрей Чибис был назначен в Мурманскую область, министр строительства региона меняется в третий раз. Как сообщалось, Леонид Кан покинул пост министра строительства и территориального развития Мурманской области, который он занимал с 2014 года, 21 мая 2019 года по собственному желанию. Он стал вторым членом правительства после министра здравоохранения Валерия Перетрухина, который уволился после назначения главой региона Андрея Чибиса.

После Кана в июне 2019 года пост министра строительства и территориального развития занял бывший директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Максим Рудь. В октябре прошлого года он перешёл в советники губернатора, а новой главой Минстроя стала Оксана Астахова. Ранее она работала в министерстве ЖКХ и ТЭК Калининградской области, с июля 2016 года по октябрь 2019 года возглавляла Фонд капремонта Калининградской области, пишет interfax-russia.ru.