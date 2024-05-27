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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 13:30

В Мурманской области появится центр компетенций по кибербезопасности

Правительство Мурманской области и ИТ-компания «Innostage» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось на международном киберфестивале «Positive Hack Days», который проходил 23-26 мая в Москве.

Стороны будут работать над совместными проектами в сфере информационной безопасности и образования. Одним из основных станет создание регионального центра компетенций по киберустойчивости, в рамках которого будет формироваться кадровый потенциал региона в области кибербезопасности. В частности, организация «Студенческийо SOC» (проект, позволяющий студентам профиля ИБ получать практический опыт, отражая и расследуя реальные хакерские атаки) и повышение квалификации действующих киберзащитников. «Студенческий SOC» будет организован на базе Мурманского арктического университета для интенсивной практико-ориентированной подготовки ИБ-специалистов для региона.

«Важным шагом для начала сотрудничества стало участие студенческой команды из Мурманского арктического университета и Мурманского колледжа экономики и информационных технологий во всероссийской студенческой кибербитве. Мурманская команда киберзащитников впервые представляет регион на таком масштабном мероприятии в Москве. Участие для наших студентов – это не только возможность приобрести ценный опыт и знания, но и первый карьерный шаг в сфере обеспечения кибербезопасности нашего региона и страны», – уверена заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Помимо создания «Студенческого SOC» стороны будут планировать разработку и реализацию проектов в области мониторинга защищенности информации органов исполнительной власти региона. Отдельный акцент будет сделан и на проведение совместных научно-практических конференций и семинаров.

«Для «Innostage» обучение специалистов в области информационной безопасности – важная социальная миссия. Мы активно развиваем проекты по созданию «SOC» по всей стране, потому что уверены, что качественное обучение будущих специалистов по ИБ важно для России и её экономического роста. Мурманская область стала новой важной точкой на карте наших образовательных инициатив», – отметил генеральный директор «Innostage» Айдар Гузаиров.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, ранее «Студенческий SOC» был создан на базе четырёх вузов Татарстана: Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) и Университета Иннополис. С присоединением нижегородского кампуса «Неймарк» проект вырос до Приволжского федерального уровня. Далее он масштабировался на всю Россию: от Мурманска до Владивостока и продолжает активно развиваться.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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