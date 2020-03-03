В Мурманской области появится единый календарь событий для общественных пространств

В Мурманской области появится единый календарь событий для парков, скверов, площадей и общественных пространств. Как минимум по пять уличных культурно-массовых и событийных мероприятий должны состояться на популярных, в том числе новых, площадках в городах и поселках региона в этом году. Поручение разработать такой план совместно губернатор Андрей Чибис вчера дал региональным Министерствам культуры и градостроительства и благоустройства в ходе оперативного совещания после того, как Евгений Гоман, руководитель Минкульта, доложил о планах своего ведомства на текущий год.

«Меня этот доклад не устраивает, - заметил Андрей Чибис после выступления Евгения Гомана. – Посмотрите, какая штука получается, инвестируются очень серьёзные деньги, …мучительно, в ручном режиме Светлана Астахова дожимала этот инвестиционный проект. Красивый получился бульвар. Бульвар красивый, но он же должен жить. Или те благоустроенные пространства, …те общественные пространства, которые есть в муниципалитетах, они должны жить! По выходным, по праздникам…».

«Нужен чёткий, единый календарь уличных событий на всех площадках, чтобы он был доступен всем и жители области понимали, какой праздник будет в Полярных Зорях, а какой в Кировске», – прокомментировал решение Андрей Чибис.

На данный момент в плане на 2020 год на 57 общественных пространствах в городах и поселках Мурманской области запланировано порядка 110 крупных и значимых мероприятий: фестивалей, праздников, народных гуляний, театрализованных, экскурсионных и спортивных программ, акций.

Организаторами выступают областные, муниципальные и, в некоторых случаях, независимые представители в сфере культуры, спорта и поддержки молодежных инициатив. Также в течение года на общественных пространствах проводятся небольшие разноформатные мероприятия, связанные с общественными и культурными инициативами жителей региона, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.