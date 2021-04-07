В Мурманской области появится электронный ресурс для оценки качества туристических услуг

В преддверии летнего туристического сезона в Мурманской области появится специальный интернет-портал для туристов, с помощью которого можно будет оценить уровень услуг, предоставляемых туроператорами и индустрией гостеприимства Заполярья. Как пояснил губернатор Андрей Чибис в ходе рабочей встречи с руководителем областного комитета по туризму Александром Елисеевым, такой инструмент призван помочь отрегулировать работу туристической сферы на Мурмане.

«Ключевые задачи сегодня – это создание конкурентоспособной инфраструктуры и система мотивации туроператоров к оказанию качественных услуг. Крайне важно, чтобы люди, приезжая к нам в область, получали удовольствие и уезжали довольные. Поэтому в ближайшие месяцы нам нужно запустить специализированный информационный ресурс, где каждый турист сможет оценить качество услуг. А мы за этим будем внимательно следить и либо мотивировать дополнительной поддержкой тех, кто оказывает качественные услуги, либо, наоборот, вводить определённые санкции в отношении тех, кто работает некачественно», – подчеркнул Андрей Чибис.

В свою очередь, Александр Елисеев отметил, что за два месяца работы на посту главы комитета по туризму ему удалось достичь взаимопонимания с турбизнесом региона и выстроить по-настоящему командную работу в отрасли.

«Буквально на днях состоялась выставка «Интурмаркет», и, по оценке наших туроператоров, им удалось объединиться. Такого раньше не было. Они теперь не стараются конкурировать, а показали и доказали нам, что готовы играть в одну игру, о чём я с ними на первой нашей встрече и договаривался», – сказал председатель комитета.

По словам Александра Елисеева, ведомством разработана методология, позволяющая турбизнесу добровольно приводить свою работу к единым стандартам качества. Делать это необходимо, поскольку в ближайшее время Ростуризм намерен внедрить систему обязательного контроля качества на всей территории России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава комитета по туризму также сообщил, что на выставке «Интурмаркет» были представлены новые «летние» туристические продукты, предлагаемые регионом, такие как фотоохота на китов, организованный сбор грибов и ягод. Кроме того, к лету в Мурманской области должен открыться ряд отелей и других туристических объектов.