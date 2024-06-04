В Мурманской области появится первый в России Центр цифрового искусства «Муза»

Об этом вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис.

Говоря о развитии креативных индустрий, губернатор акцентировал внимание на том, что залог развития сферы – наличие пространств, в которых можно реализовать свои идеи, и проектов, в которых можно получить дополнительные знания.

«В Мурманской области планируется создание кластеров для представителей киноиндустрии и предпринимателей, занятых в сфере креативной экономики. В День региона на выставке Россия на ВДНХ было подписано соглашение между ПАО «Сбербанк» и правительством Мурманской области, в рамках которого в Мурманске создаётся первый в стране центр цифрового искусства «Муза», – уточнил Андрей Чибис.

Среди наиболее крупных направлений креативной экономики Мурманской области губернатор назвал туризм.

«За пять лет мы поддержали 122 проекта на сумму более 352 млн рублей. В результате привлекательность нашего региона для гостей с 2020 года выросла почти в два раза: в 2023 году Мурманскую область посетили 670 тысяч человек, а объём поступлений в экономику за пять лет составил 2,4 млрд рублей», – пояснил глава региона.

Андрей Чибис также подчеркнул значение развития киноиндустрии в Мурманской области, отметив, что с 2020 года в регионе работают системные механизмы поддержки.

«В результате за пять лет число кинопроектов, реализуемых на территории области, выросло в более чем в пять раз – с 4-х в 2019 году до 25 проектов в 2023 году. Каждый рубль, вложенный нами в индустрию, принёс 4,6 рубля», – сказал губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, среди важных направлений работы регионального правительства Андрей Чибис назвал поддержку местных производителей, которая реализуется в том числе в рамках проекта «Придумано в Арктике», получившего грант губернатора. Стартовавший в 2023 году, он уже объединил более 180 креативных предпринимателей по 12 направлениям, а также позволил провести уже две выставки-ярмарки, общая выручка участников которых составила более 3,8 миллионав рублей.

«Мы сделали первые шаги в развитии креативных индустрий в Мурманской области, но наша важная задача – дальнейшее продвижение территории, брендов, которые на ней создаются, и их капитализация», – подытожил губернатор.

Подробнее о результатах и перспективах развития креативных индустрий в Мурманской области на доложила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru