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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 10:15

В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф

Вчера в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе появится первая за Полярным кругом бесплатная школа цифровых технологий «Сбера» «Школа 21».

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Германа Грефа и команду «Сбера» за сотрудничество.

«Благодарю лично Германа Оскаровича и всю команду «Сбера» за эффективное сотрудничество, в том числе в части цифровизации системы здравоохранения, за работу по открытию в Мурманске первого в России центра цифрового искусства «Муза», а также за проект «Школа 21». Это будет первая за Полярным кругом бесплатная школа цифровых технологий «Сбера», – сказал Андрей Чибис.

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф отметил, что в Мурманской области успешно реализуются многие проекты «Сбера».

«Мурманская область наш стратегический партнёр. Многие проекты, которые мы успешно там реализуем, в дальнейшем распространяются на территории страны. В регионе колоссальные традиции инженерной мысли, много промышленных предприятий, образовательных учреждений для подготовки квалифицированных кадров, поэтому уверен, что проект «Школа 21» будет востребован. Это будет наш вклад в копилку развития Мурманской области», – прокомментировал Герман Греф.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Школа 21» от «Сбербанка» предоставляет возможность любому кандидату старше 18 лет, успешно прошедшему отборочные этапы, бесплатно освоить востребованную IT-специальность. В школе можно изучать цифровые технологии различных направлений: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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