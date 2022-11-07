В Мурманской области появляются новые места для отдыха северян

Завершились длинные выходные, связанные с празднованием по всей стране Дня народного единства. За это время в Мурманской области состоялось сразу два знаменательных события. Об этом на оперативном сообщении сообщил губернатор Андрей Чибис.

Так, в Кандалакше открылась морская набережная «Город у Белого моря».

«Напомню, этот проект — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года, реализованный Минградом и командой администрации Кандалакши. Здесь разместились дорожки для прогулок, видовые площадки, детские игровые и спортивные зоны, скейт-парк. Благоустройство берега Кандалакшского залива будет поэтапно продолжаться. На соседней территории уже появился частный инвестор. Это хороший показатель, как благоустройство тянет за собой частные инвестиции», — сообщил глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил вице-губернатора — министра градостроительства и благоустройства региона Марию Гаврилову и всех причастных за воплощение в жизнь масштабного проекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одно значимое событие состоялось в минувшее воскресенье. В Кировске открыли горнолыжный сезон.

«Благодаря системе искусственного оснежения, которую удалось внедрить благодаря совместным усилиям с компанией «ФосАгро» и при софинансировании из федерального бюджета, в этом году сезон стартовал на 2 неделе раньше, чем в прошлом. Любители активного вида отдыха уже могут наслаждаться любимым зимним досугом. В качестве трассы убедился лично», — отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru