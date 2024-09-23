В Мурманской области появятся льготы для семей пограничников - участников специальной военной операции

Один предоставляет право получать двухразовое бесплатное питание в образовательных организациях детям военнослужащих и сотрудников пограничных органов ФСБ РФ, дислоцирующимся на территории Мурманской области, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Второй проект закона предлагает той же категории граждан компенсировать родительскую плату за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные, муниципальные и частные дошкольные образовательные организации.

Алексей Гиляров подчеркнул, что это нужные и своевременные меры:

— Люди, которые защищают нашу Родину, должны знать, что тылы у них полностью прикрыты, а мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы они спокойно служили.

Законопроекты рекомендованы к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты также поддержали проект закона, который предлагает ввести дополнительную меру социальной поддержки для детей-сирот в возрасте от 18 до 22 лет в виде выдачи свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилого помещения в Мурманской области.

Кроме того, перед парламентариями выступила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, которая проинформировала о развитии среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Отмечалось, что такая профильная подготовка кадров в регионе стремительно развивается и становится все более популярной среди выпускников. Программы СПО реализуются в 20 колледжах и 2 вузах, расположенных в 13 муниципалитетах области. Среди востребованных направлений – технические, медицинские и педагогические специальности. Количество бюджетных мест по ним в этом году увеличено. Обучение по программе СПО проводится в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами. На сегодняшний день заключено около 200 соглашений. Общий объем финансирования от предприятий за последние два года составил более 320 млн рублей, которые направлены на обновление инфраструктуры и поддержку талантливых студентов. Из регионального бюджета на функционирование системы СПО за пять лет направлено порядка 14 млрд рублей. В колледжах созданы 163 современные лаборатории, улучшаются условия проживания обучающихся. Более пяти тысяч студентов колледжей получают различные стипендии – академические, социальные, именные губернатора.

В завершение министр подчеркнула, что Мурманская область является одним из лидеров участия в федеральной программе и входит в топ-5 регионов по эффективности реализации проекта «Профессионалитет».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/d85/7i310tkqwss3g9pafw16lbzpzk3s62tp.JPG