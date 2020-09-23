В Мурманской области появятся молодежные пространства от креативной команды дизайн-завода «Флакон»

Три новых молодёжных пространства будут созданы в Мурманской области в 2020 году, разработкой концепции оформления каждого из них займется креативная команда дизайн-завода «Флакон». Об этом объявило региональное министерство молодёжной политики по итогам конкурсных процедур, победителем которых стало ООО «Флакон Франшиза».

Молодёжные пространства появятся в Ковдоре, Апатитах и Кандалакше, и будут представлять собой многофункциональные помещения, отвечающие современным потребностям и интересам молодежи каждого конкретного муниципалитета.

На эти цели предусмотрено 6 млн рублей, в том числе на разработку трех концепций – 900 тысяч рублей, на предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по созданию молодежных пространств – 5,1 млн рублей (по 1,7 млн рублей на каждое).

22 и 23 сентября креативная команда ООО «Флакон Франшиза» работает в регионе, чтобы на месте рассмотреть возможные помещения для будущих молодежных пространств.

«Для нас Мурманская область – один из самых интересных регионов России, очень приятно, что региональные власти уделяют такое внимание развитию общественных молодежных пространств. Наш опыт во многих других регионах показывает, что такие общественные пространства помогают создать в городе среду для реализации молодежных инициатив, событий, развития города и способствуют созданию новых проектов», – прокомментировал Михаил Егошин, генеральный директор компании «Флакон Франшиза».

Компания «Флакон Франшиза» – разработчик одного из самых известных креативных кластеров в России – дизайн-завода «Флакон», созданного в Москве на месте бывшего стекольного завода. В настоящее время в нем расположены коворкинги, выставочные пространства, офисы и мастерские дизайнеров, кафе и шоурумы, общая площадь – более 25 тысяч квадратных метров.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, среди известных разработок креативной команды – дизайн-резиденция «Flacon1170» в Сочи на курорте «Роза Хутор», дизайн-пространство «F-Store» в Рязани и другие проекты в 18 городах России.

«К реализации проекта привлечена команда профессионалов, которая поможет разработать концепцию для создания и модернизации молодёжных пространств. Безусловно, в процессе разработки концепции мы будем общаться с активистами муниципалитетов, чтобы учесть все пожелания. Поскольку для нас важно, чтобы пространство стало одной из основных форм досуга, социальной активности молодежи», – отметил министр спорта и молодёжной политики Мурманской области Денис Клебанов.