В Мурманской области появятся новые комплексы придорожного сервиса, один из них – по дороге на Териберку

Автомобильный туризм становится всё более популярным, однако рынок придорожного сервиса в регионе требует перезагрузки. Точки на карте, где объекты придорожного сервиса наиболее актуальны, были определены в результате анализа транспортных потоков и обращений граждан. Об этом на еженедельном оперативном совещании доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Это трасса Р-21 «Кола» на участке «Мурманск-Борисоглебск», участок автодороги «Кола-Териберка», автодорога «Мурманск-МАПП «Лотта» и автодорога «Кандалакша-Умба». Кроме того, большое количество обращений от граждан – не хватает автозаправочных станций в посёлке Ловозеро и ЗАТО Видяево», – отметила вице-губернатор.

На сегодняшний день на территории области реализуются несколько проектов, связанных с развитием придорожной инфраструктуры на дорогах регионального и федерального значения. Один из них на 32 километре автомобильной дороги «Кола – Серебрянские ГЭС».

«Это именно то место, которое перекрывается в случае неблагоприятных погодных условий. Уже проведена работа по выделению земельных участков. Планируется обустроить освещенную стоянку на тридцать легковых автомобилей и пять пассажирских автобусов, кафе на пятьдесят мест, пять благоустроенных домиков, а также помещения для оказания дополнительных услуг, связанных с активным отдыхом, – пояснила Ольга Кузнецова. – Проект на сопровождении у комитета по туризму и Корпорации развития Мурманской области».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе проектов, которые будут реализованы в ближайшее время – строительство туристического комплекса на 6 километре автомобильной дороги «Кандалакша – Умба». Вице-губернатор также подчеркнула, что проекты могут рассчитывать на поддержку государства.

«Это конкурс, организованный комитетом по туризму в целях предоставления субъектам туриндустрии субсидий по инфраструктурным проектам, включая объекты придорожной инфраструктуры и участие «Корпорации развития Мурманской области» в уставном капитале компании-инвестора. Объем участия определяется социально-экономической важностью проекта, – отметила вице-губернатор. – Также есть возможность финансирования до 45 % капитальных затрат на условиях возврата средств с началом эксплуатации объекта».