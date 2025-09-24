На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.25 13:30

В Мурманской области появятся региональные туристско-рекреационные кластеры

23 сентября в ходе очередного заседания Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области».

Законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Предлагаемые изменения учитывают нормы новых федеральных законов, расширивших перечень лиц, в интересах которых органы государственной власти реализуют меры по организации культурно-познавательного туризма. Теперь право на поддержку распространяется не только на школьников, но и на лиц в возрасте до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Кроме того, уточняется понятие «субъекты туристской индустрии»: в их число теперь официально включаются физические лица, оказывающие туристские услуги в соответствии с федеральным законодательством.

Ключевым нововведением является законодательное закрепление на региональном уровне термина «Туристско-рекреационный кластер» и установление принципов его функционирования. Это создаст правовую основу для системного развития ключевых туристических территорий Заполярья. Новая норма позволит не только планомерно развивать туристические территории, усиливая и объединяя существующую инфраструктуру, но и вовлекать в эту работу новых представителей бизнеса.

«Благодарю региональный парламент за поддержку нашей законодательной инициативы. Возможность создания туристско-рекреационных кластеров будет способствовать комплексному и системному развитию популярных и перспективных территорий для досуга и отдыха. Новая норма также поможет упорядочить управление ими. Следующий шаг в этой большой работе – определение границ кластеров, разработка и реализация плана мероприятий по наполнению необходимой инфраструктурой», — подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Принятие законопроекта окажет положительное влияние на развитие туриндустрии в регионе, отмечает комитет по туризму Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Индекс курьера»: сентябрь 2025-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно поднимается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»