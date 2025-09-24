В Мурманской области появятся региональные туристско-рекреационные кластеры

23 сентября в ходе очередного заседания Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области».

Законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Предлагаемые изменения учитывают нормы новых федеральных законов, расширивших перечень лиц, в интересах которых органы государственной власти реализуют меры по организации культурно-познавательного туризма. Теперь право на поддержку распространяется не только на школьников, но и на лиц в возрасте до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Кроме того, уточняется понятие «субъекты туристской индустрии»: в их число теперь официально включаются физические лица, оказывающие туристские услуги в соответствии с федеральным законодательством.

Ключевым нововведением является законодательное закрепление на региональном уровне термина «Туристско-рекреационный кластер» и установление принципов его функционирования. Это создаст правовую основу для системного развития ключевых туристических территорий Заполярья. Новая норма позволит не только планомерно развивать туристические территории, усиливая и объединяя существующую инфраструктуру, но и вовлекать в эту работу новых представителей бизнеса.

«Благодарю региональный парламент за поддержку нашей законодательной инициативы. Возможность создания туристско-рекреационных кластеров будет способствовать комплексному и системному развитию популярных и перспективных территорий для досуга и отдыха. Новая норма также поможет упорядочить управление ими. Следующий шаг в этой большой работе – определение границ кластеров, разработка и реализация плана мероприятий по наполнению необходимой инфраструктурой», — подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Принятие законопроекта окажет положительное влияние на развитие туриндустрии в регионе, отмечает комитет по туризму Мурманской области.