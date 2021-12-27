В Мурманской области появятся ресурсные классы для детей с расстройствами аутистического спектра

С просьбой рассмотреть вопрос организации школьного обучения по модели «Ресурсный класс» для детей с аутистическими расстройствами обратилась к губернатору Андрею Чибису уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева. Глава региона провёл рабочую встречу с детским омбудсменом по итогам года.

Андрей Чибис начал разговор со слов благодарности в адрес Алевтины Андреевой.

«Благодаря Вашей активной позиции и включению в проблемные моменты, системной работе по настройке системы защиты детей Мурманская область вышла на первое место по безопасности для детей в стране. По оценкам моих коллег и общественности, Вы действительно через себя пропускаете проблемы любого ребёнка, который оказался в непростой жизненной ситуации», – отметил губернатор.

Алевтина Андреева сообщила, что в 2021 году ею рассмотрено 285 обращений. Острым вопросом остаются семейные правоотношения – определение местожительства детей с одним из родителей, выполнение определённого судом порядка общения с ребёнком отдельно проживающего родителя, ограничение и лишение родительских прав. Омбудсмен подчеркнула, что старается лично участвовать в рассмотрении всех ситуаций.

«Также нам требуется поддержка детей-инвалидов. Есть необходимость в рассмотрении вопроса открытия ресурсных классов для детей с расстройствами аутистического спектра. Я очень надеюсь, что Вы поддержите нас, и мы сможем постепенно обеспечить особенным детям равные условия для получения образования в условиях полной инклюзии», – отметила Алевтина Андреева.

Губернатор полностью поддержал инициативу уполномоченного и попросил подготовить соответствующие предложения для отработки с министерством образования региона.

Кроме того, Андрей Чибис поблагодарил Алевтину Андрееву за совместные с муниципалитетами рейды по проверке безопасности на улицах, в том числе по обнаружению стихийных снежных горок. Недавний резонансный случай в Гаджиево с мальчиком, который, съезжая с горки, попал под колёса автомобиля, по словам главы региона, лишний раз говорит о важности такой работы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие, в том числе в сфере просветительской деятельности как с детьми, так и с родителями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433224/#&gid=1&pid=1