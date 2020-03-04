В Мурманской области появятся «Сады памяти»

Мурманская область присоединится к международной акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства.

В память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны организаторы предлагают высадить по всей стране 27 миллионов деревьев.

Первый «Сад памяти» появится в Крыму в середине марта. Далее инициативу поддержат в других регионах, особое внимание ей уделяют города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести и славы. Завершится акция 22 июня.

На территории Мурманской области поучаствовать в кампании по высадке деревьев может каждый. С местоположением площадок акции можно ознакомится на официальном сайте.

Информация о сроках и местах проведения акции «Сад памяти» также будет размещена на официальной странице Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.