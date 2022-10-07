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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.22 13:30

В Мурманской области предоставят грант на развитие семейной фермы

Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства проводит конкурсный отбор на получение гранта на развитие семейной фермы. Конкурс реализуется в рамках мероприятий государственной программы «Рыбное и сельское хозяйство». 

До 10 млн рублей (но не более 60 процентов затрат) можно получить на проект по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности.

До 5 млн рублей (но не более 60 процентов затрат) – по иным направлениям деятельности фермерского хозяйства.

Участвовать могут крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели. Претенденты должны осуществлять деятельность более 12 месяцев со дня регистрации на сельской территории или на территории сельской агломерации Мурманской области, а также на территориях городов и поселков городского типа с численностью населения не более 100 тысяч человек.

Подробные критерии и требования к участникам, а также форма заявления опубликованы на сайте министерства по ссылке

Приём заявок продлится с 10 октября по 8 ноября 2022 года. Документы ждут по адресу: 183025, г. Мурманск, просп. Кольский,  1; а также по адресу эл.почты: mpr@gov-murman.ru.  
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам министерства: 8(815) 2-487-840, 8(815) 2-567-898. 

Фото: https://gov-murman.ru

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