В Мурманской области предоставят субсидии на реализацию туристических проектов: стартовал приём конкурсных заявок

В Мурманской области предоставят субсидии на реализацию туристических проектов: государственную поддержку можно будет получить по результатам конкурса, который проводит региональный комитет по туризму.

К участию приглашены юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма. Заявки принимают с 29 июня по 6 августа 2021 включительно. Подробные условия участия размещены на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области (https://tourism.gov-murman.ru/documents/gospodderzhka/).

До 1 млн рублей можно получить в номинации «Инфраструктурные проекты» – на создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры.

Субсидия в номинации «Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности» – до 500 тысяч рублей. Её можно израсходовать на приобретение оборудования, иного имущества для организации деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма в Мурманской области.

Консультации по вопросам подготовки документов участники могут получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефонам: 8 (8152) 486-490, 486-917, или написав на электронную почту: kosheleva@gov-murman.ru, sadkova@gov-murman.ru.