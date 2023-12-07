В Мурманской области предполагается расширить перечень участников СВО, освобождаемых от уплаты пени за ЖКУ и взносов на капремонт

Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области подготовило изменения в утвержденный губернатором региона Андреем Чибисом порядок освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного, а также неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

К уже освобожденным от этих выплат мобилизованным северянам и членам их семей планируется добавить других участников СВО:

- проходящие военную службу по контракту в Вооружённых Силах РФ, в войсках Национальной гвардии, в воинских формированиях и других органах - на период их участия в СВО;

- заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ в зоне СВО, - на период действия контракта;

- проходящие военную службу в пограничных органах ФСБ РФ - на период выполнения ими задач в зоне СВО;

- проходящие военную службу в войсках Национальной гвардии РФ и оказывающим содействие пограничным органам ФСБ РФ - на период выполнения ими задач в зоне СВО;

- совместно проживающие с перечисленными выше гражданами супругам, детям, родителям, а также другим родственникам, нетрудоспособным иждивенцам и иным гражданам, признанным членами семьи на установленный период несения службы.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, после внесенных изменений данная мера поддержки участников СВО теперь будет распространяться только на одно помещение. Его необходимо указать в заявлении и отправить в оказывающие коммунальные услуги организации и в Фонд капитального ремонта Мурманской области.

Необходимость корректировки постановления связана с изменениями федерального законодательства. Соответствующий проект размещен на портале «Открытый регион».

Фото: https://gov-murman.ru