В Мурманской области предполагается внести изменения в правила использования беспилотных воздушных судов

Министерство региональной безопасности Мурманской области разрабатывает проект нормативного акта, касающегося использования беспилотных воздушных судов (далее - БВС).

Постановлением вносятся изменения в части информирования дежурных служб Мурманской области о времени и продолжительности использования БВС, а также приводятся к единообразию бланки выдачи разрешения и отказа на выполнение полётов.

Так, всем категориям юридических и физических лиц, которые получили разрешение на использование БВС, будет необходимо при каждом его запуске уведомить муниципальную единую дежурно-диспетчерскую службу по месту применения о: количестве планируемых к использованию БВС; времени начала полёта и его предположительной продолжительности; времени окончания полёта.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по контактному телефону Министерства региональной безопасности Мурманской области 8(8152) 487-854 в рабочее время.

Фото: https://gov-murman.ru