В Мурманской области предпринимательскую деятельность ведут почти 7,5 тысячи женщин

По итогам 2025 года количество женщин, ведущих предпринимательскую деятельность в Мурманской области составляет порядка 7,5 тысячи человек, это 43% от общего количества ИП в Кольском Заполярье.

Всего в настоящее время в России насчитывается около 4,67 млн индивидуальных предпринимателей, почти 2 млн из них – женщины. За три года это число увеличилось примерно на 500 тысяч.

«Сегодня разделение видов деятельности, как и профессий, на мужские и женские становится все условнее. Более того, есть сферы, в которых свой бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей ведут только женщины. Вопреки стереотипам это не образование или лёгкая промышленность, а отрасли, которые больше ассоциируются с мужчинами. Это, например, производство военных боевых машин, которым в России занимается один индивидуальный предприниматель – женщина. Есть также отдельные виды деятельности, где доля женщин очень высока – около 80 и более процентов. Это образовательные и социальные услуги, индустрия красоты, торговля лекарствами, деятельность турагентств и туроператоров», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Мурманской области развитию женского предпринимательства способствует в том числе системная работа инфраструктуры поддержки бизнеса. Так, с 2019 года на базе Центра «Мой бизнес» ежегодно проходит региональный этап федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Программа направлена на помощь женщинам с детьми или находящимся в декретном отпуске в открытии собственного дела. Участницы проекта проходят интенсивное обучение по ключевым аспектам ведения бизнеса: основам экономики, юридическим формам, маркетингу и продвижению. В ходе тренингов они прорабатывают свои бизнес-идеи и составляют готовые бизнес-планы. Финал обучения – защита проектов перед экспертным жюри, где главная победительница получает грант на реализацию своей идеи. В 2025 году размер гранта был увеличен и составил 150 тысяч рублей. Победительницей регионального этапа стала Наталья Завязкина из города Гаджиево с социальным проектом «ЛогоСиничка». Её инициатива направлена на изготовление дидактических логопедических игр и пособий для детей с тяжелыми нарушениями речи, что подчеркивает высокую социальную направленность женского бизнеса в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563530/#&gid=1&pid=1