Реализацию совместных программ поддержки бизнеса сегодня на рабочей встрече обсудили заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова и заместитель генерального директора Корпорации МСП Иван Подберезняк.

На сегодняшний день в Мурманской области предпринимателям доступны 46 мер финансовой и нефинансовой поддержки: гранты, субсидии, льготные микрозаймы, налоговые льготы, обучающие программы.

«Меры своевременны, и мы видим результат: увеличение числа предпринимателей. У нас, если сравнивать январь и конец мая этого года, на 400 предпринимателей стало больше. Также растет и число самозанятых – уже 12400 человек зарегистрировали этот статус, они тоже могут пользоваться мерами поддержки. И, конечно, мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества и достижении общей цели по росту числа предпринимателей с Корпорацией МСП», – отметила вицe-губернатор.

В рамках взаимодействия с Корпорацией МСП, Центром поддержки предпринимательства Мурманской области на постоянной основе проводятся тренинги-курсы, такие как «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».

«Цель нашего визита – дальнейшая популяризация мер поддержки, которые Корпорация МСП реализует совместно с региональными властями, чтобы каждая копейка, которая выделена, была предпринимателями получена и использована, а мер действительно очень много, в том числе антикризисных», – отметил Иван Подберезняк.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помимо этого, функционирует Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства, которая разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Платформа позволяет получить наиболее востребованные государственные и коммерческие сервисы и услуги для развития бизнеса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/