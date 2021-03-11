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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.21 14:30

В Мурманской области представили проект «Фёдорова Тундра»

Стратегию развития проекта освоения месторождения Фёдорова Тундра сегодня на совместном брифинге в Мурманске представили заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова и генеральный директор оператора проекта АО «Федорово Рисорсес» Алексей Гостевских.

Проект предусматривает строительство в Мурманской области высокотехнологичного горно-обогатительного комбината для добычи и обогащения медно-никелевой с платиноидами руды. Выпуск концентрата, содержащего металлы платиновой группы, планируется начать в 2027 году.

Инвестиции в строительство двух карьеров и обогатительной фабрики составят более 60 млрд рублей. В соответствии с распоряжением правительства России для компенсации затрат на создание дорожной и энергетической инфраструктуры в Мурманской области компании-оператору будет выделено 6,135 млрд рублей. Такая субсидия – один из инструментов федеральной государственной поддержки важнейших инвестиционных, капиталоемких проектов, реализуемых на территории Арктической зоны Российской Федерации.

На уровне региона проект «Фёдорова Тундра» реализуется при поддержке регионального правительства и Корпорации развития Мурманской области, которые содействуют, в том числе, в решении вопросов недропользования, координируют взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

«Большая работа по созданию в Мурманской области максимально благоприятных условий для привлечения инвесторов начинает приносить реальную пользу нашему региону и его жителям. Проект «Федорова Тундра» имеет для нас особое значение, так как он обеспечит индустриальное развитие пока не освоенных, но богатых на минеральные ресурсы территорий, откроет новые перспективы развития и кооперации муниципалитетов в центральной части Кольского полуострова, позволит задействовать потенциал действующих горно-металлургических и энергетических предприятий, ученых Кольского научного центра РАН и региональных образовательных учреждений», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В результате реализации проекта ежегодный прирост ВРП Кольского Заполярья прогнозируется на уровне 1,1%, а суммарная добавленная стоимость в период с 2021 по 2045 гг. – порядка 450 млрд. рублей. На территории региона планируется создать около 1200 новых высокооплачиваемых рабочих мест, а также максимально использовать потенциал местных поставщиков товаров и услуг. При найме персонала для работы на новом ГОКе приоритетом будут пользоваться жители Кольского Заполярья, обладающие востребованными профессиями и квалификацией.

АО «Федорово Рисорсес» выступает в качестве компании-оператора проекта и владельца лицензии на разработку месторождения. При реализации проекта компания будет применять наилучшие доступные технологии, повышающие эффективность производства и обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

«Уже сейчас, на этапе разработки ТЭО, мы планируем провести всестороннюю экономическую, экологическую и социальную оценку проекта в соответствии с лучшими международными стандартами, предусматривающими, в том числе, и регулярное информирование общественности. Уверен, что совместно с правительством Мурманской области мы сможем обеспечить качественный уровень коммуникации со всеми заинтересованными лицами. Уже в первой половине марта в рамках действующей лицензии на месторождении начнутся дополнительные геологоразведочные работы, одним из исполнителей которых будет компания «Пана» из города Апатиты. Стоимость работ – более 280 млн рублей. Таким образом, «Фёдорова Тундра» уже начинает обеспечивать заказами местные компании, и эта практика будет продолжена», – отметил генеральный директор АО «Федорово Рисорсес» Алексей Гостевских.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, АО «Федорово Рисорсес» – недропользователь и оператор проекта «Фёдорова Тундра», крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы производительностью 16 млн тонн руды в год. 100 % акций принадлежит ООО «Федорово Холдинг», учредителями которого выступают ООО «Фёдорово Минералз» и ООО «Ростех – Развитие бизнеса» (входит в ГК «Ростех»). Генеральным директором АО «Федорово Рисорсес» является Алексей Гостевских, имеющий обширный опыт работы в крупнейших российских и зарубежных горнорудных проектах.

 

 

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