В Мурманской области представили программу седьмой образовательной конференции «Звезда Севера»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис в конце недели представила лидерам женсоветов Северного флота и представителям женских объединений региона программу предстоящей образовательной конференции «Звезда Севера», которая пройдёт в Мурманске в седьмой раз при поддержке командования ВМФ России, правительства Мурманской области и Евразийского женского форума Совета Федерации. Главная цель встречи — пригласить на конференцию как можно больше участниц из числа супруг военнослужащих и защитников Родины.

На презентации программы конференции «Звезда Севера» идейный вдохновитель проекта Евгения Чибис обратила внимание на особую роль супруг военнослужащих в жизни гарнизонов и флотских городов. Каждый год конференция помогает девушкам получить новые знания по самым актуальным темам в сфере психологии, построения семейных отношений, карьерного и личностного роста, красоты и здоровья.

«Мы очень рады таким мероприятиям, как «Звезда Севера». Организуются мастер-классы и встречи для жён военнослужащих, их детей, такая общественная работа помогает отвлечься от быта.  Приезжают психологи, врачи, которые рассказывают о разных ситуациях и отвечают на вопросы. Всегда хочется узнать что-то новое, мы узнаем, а потом рассказываем тем, кто не смог быть на конференции», – отметила заместитель председателя женсовета Северного флота Наталья Черноус.

Флагманская конференция «Звезда Севера» пройдет 28 февраля во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в Мурманске. Участниц конференции ждут лекции от девяти спикеров из Москвы, Мурманска, Севастополя и Архангельска. Кроме того, впервые будет представлена серия лекций от спикеров конференций «Звезда Севера» в других регионах. Все эксперты принимают участие в мероприятии на добровольной основе, стремясь бескорыстно делиться знаниями с супругами военнослужащих.

По многочисленным просьбам вновь выступит профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, который представит новую лекцию о здоровье и ответит на вопросы участниц. С актуальной темой воспитания детей в эпоху искусственного интеллекта выступит победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Лариса Арачашвили. Академик Академии военных наук, участник боевых действий в Афганистане Александр Караяни расскажет, как помочь семьям адаптироваться после возвращения ветеранов СВО домой.

Традиционно на конференции выступят эксперты из Мурманска с лекциями по искусству, красоте и здоровью. Они поделятся вдохновляющими историями запуска собственных проектов и полезными советами.

Во время конференции пройдёт круглый стол организаторов конференций проекта «Звезда Севера» в других регионах. Параллельно в рамках волонтёрской деятельности спикеры конференции, Андрей Продеус и команда проекта «Алгоритмика» Ларисы Арачашвили проведут бесплатные лекции для мурманских учителей, детей и медицинских работников на разных площадках города.

«Конференция «Звезда Севера» проходит ежегодно, в том числе и на других флотах нашей страны. В марте мы впервые запускаем конференцию на Каспийской флотилии в Дагестане. Мы охватываем уже более 4000 участниц, которые приходят к нам очно. Здесь в Мурманске собираются каждый год более 1000 девушек. Мы говорим о жёнах защитников Отечества, о женщинах, которые стоят рядом и сохраняют свой дом и семью. Мы за то, чтобы женщина развивалась без учета стереотипов, чтобы у нее был свой взгляд на возможности саморазвития. Для этого мы погружаем участниц, в том числе в новые технологии, поэтому в этом году их ждут лекции по искусственному интеллекту. Кроме того, мы традиционно поддерживаем тему здоровья. На этой конференции у нас будет важнейшая тема возвращения мужчин после СВО домой: расскажем, как помочь адаптироваться в новых условиях всей семье», – сказала Евгения Чибис.

Регистрация на участие в конференции сейчас открыта через женсоветы военных частей, координаторов филиалов фонда «Защитники Отечества» и амбассадоров «Звезды Севера». С 21 февраля будет запущена открытая регистрация для всех желающих в группе сообщества «Звезда Севера» «ВКонтакте».

 

 

