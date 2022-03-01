В Мурманской области представлен график проведения конкурсов на предоставление финподдержки бизнесу в 2022 году

28 февраля на оперативном совещании в правительстве региона министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова представила график проведения конкурсов на предоставление финансовых и других мер поддержки, которые будут доступны предпринимателям в 2022 году.

«Все конкурсы равномерно распределены в течение всего года с учетом потребностей бизнеса, а также требований федерального и регионального законодательства», – отметила министр.

В марте на территории региона состоятся 4 конкурса по различным направлениям. Это «Губернаторский стартап», конкурс на предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям – инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства, конкурс для предпринимателей, осуществляющих общественно значимую деятельность и конкурс на признание субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области социальными предприятиями.

В апреле 2022 года в Мурманской области состоится конкурс на предоставление финансовой поддержки в виде инновационного ваучера, также стартуют Дни предпринимательства Мурманской области, в рамках которых ежедневно будут проходить семинары, тренинги, игры, выставки.

В мае запланировано проведение конкурсного отбора на право заключения договоров предоставления статуса резидента Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора. Победители конкурса смогут получить в аренду нежилые помещения.

В июне планируется «Арктический инновационный форум», который будет организован совместно с «Акселерационной программой» для авторов инновационных проектов.

В сентябре в Мурманской области запланированы к проведению следующие конкурсы: второй этап «Губернаторского стартапа», второй этап конкурса на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность, «Предприниматель года», региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», а также конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий.

В октябре состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект», отбор на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по кредитно-лизинговым обязательствам, конкурс грантов на приобретение франшизы и второй этап отбора на инновационный ваучер.

В ноябре в Мурманской области состоится Всероссийский «День качества».

График представления основных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в текущем году можно найти на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. Также можно обратиться на «горячую линию» для предпринимателей региона по номеру телефона 8 (8152) 994-310 (доб. 210) с 10.00 до 17.00 каждый будний день.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441327/#&gid=1&pid=1