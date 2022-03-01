С 1 марта стартует приём заявок на конкурс «Губернаторский стартап»ВИДЕОФАКТ: Боевая работа вертолётов ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.03.22 09:00

В Мурманской области представлен график проведения конкурсов на предоставление финподдержки бизнесу в 2022 году

28 февраля на оперативном совещании в правительстве региона министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова представила график проведения конкурсов на предоставление финансовых и других мер поддержки, которые будут доступны предпринимателям в 2022 году.

«Все конкурсы равномерно распределены в течение всего года с учетом потребностей бизнеса, а также требований федерального и регионального законодательства», – отметила министр.

В марте на территории региона состоятся 4 конкурса по различным направлениям. Это «Губернаторский стартап», конкурс на предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям – инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства, конкурс для предпринимателей, осуществляющих общественно значимую деятельность и конкурс на признание субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области социальными предприятиями.

В апреле 2022 года в Мурманской области состоится конкурс на предоставление финансовой поддержки в виде инновационного ваучера, также стартуют Дни предпринимательства Мурманской области, в рамках которых ежедневно будут проходить семинары, тренинги, игры, выставки.

В мае запланировано проведение конкурсного отбора на право заключения договоров предоставления статуса резидента Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора. Победители конкурса смогут получить в аренду нежилые помещения.

В июне планируется «Арктический инновационный форум», который будет организован совместно с «Акселерационной программой» для авторов инновационных проектов.

В сентябре в Мурманской области запланированы к проведению следующие конкурсы: второй этап «Губернаторского стартапа», второй этап конкурса на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность, «Предприниматель года», региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», а также конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий.

В октябре состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект», отбор на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по кредитно-лизинговым обязательствам, конкурс грантов на приобретение франшизы и второй этап отбора на инновационный ваучер.

В ноябре в Мурманской области состоится Всероссийский «День качества».

График представления основных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в текущем году можно найти на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. Также можно обратиться на «горячую линию» для предпринимателей региона по номеру телефона  8 (8152) 994-310 (доб. 210) с 10.00 до 17.00 каждый будний день.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441327/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:00«Свои-2». Художественный сериал, 30 серия (16+)13:40«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта-PRO Валюту (16+)Доллар будет оставаться предпочтительным активом «тихой гавани» в эти беспрецедентные времена-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» по итогам января 2022 года увеличил собираемость платежей-PRO ЖКХ (18+)Определён подрядчик для перевода на закрытую систему ГВС 107 домов Ленинского округа Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Генпрокуратура предупредила россиян об уголовной ответственности за госизмену
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика