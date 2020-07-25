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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.20 07:00

В Мурманской области прекрасная летняя погода и высокой уровень пожарной опасности

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 июля наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +8+14°, днём +19+24°. 

Сегодня, 25 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +20+25°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

25-27 июля  по Мурманской области ожидается: в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, в Печенгском районе IV региональный класс пожарной опасности; на севере Кольского района и в Ловозерском районах V региональный класс пожарной опасности.

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За прошедшие сутки уровни воды на реках запада Мурманской области повысились на 1-8 см (рр. Лотта, Ёна, Тумча), на остальных реках - понизились на 1-6 см. В ближайшие дни водность большинства рек будет увеличиваться. Температура воды в реке Кола 24 июля в 8 часов была равна 21°.

 

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