В Мурманской области прекрасная летняя погода и высокой уровень пожарной опасности

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 июля наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +8+14°, днём +19+24°.

Сегодня, 25 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +20+25°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

25-27 июля по Мурманской области ожидается: в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, в Печенгском районе IV региональный класс пожарной опасности; на севере Кольского района и в Ловозерском районах V региональный класс пожарной опасности.

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