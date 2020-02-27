Мурманская область. Арктика (16+)27.02.20 18:02
В Мурманской области прекрасная зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается местами снег.
Завтра, 28 февраля, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -6-11°, в центральных районах местами до -15°. Гололедица.
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