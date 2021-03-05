Мурманская область. Арктика (16+)05.03.21 08:00
В Мурманской области преобладает морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием частных циклонов, смещающихся с Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы -4-9°.
6 марта ночью в нашем регионе будет преобладать морозная погода, а днём ожидается смещение обширного циклона с Гренландского моря: пройдёт снег, температура воздуха составит -7-12°.
Сегодня, 5 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, западны умеренный. Температура воздуха ночью -9-14º, при прояснении -17-22º, днём -5-10°. Гололедица.
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Последние комментарии
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Константин
26.02.21 14:19
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