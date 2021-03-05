В Мурманской области преобладает морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием частных циклонов, смещающихся с Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы -4-9°.

6 марта ночью в нашем регионе будет преобладать морозная погода, а днём ожидается смещение обширного циклона с Гренландского моря: пройдёт снег, температура воздуха составит -7-12°.

Сегодня, 5 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, западны умеренный. Температура воздуха ночью -9-14º, при прояснении -17-22º, днём -5-10°. Гололедица.