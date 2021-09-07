В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения

Управление Росреестра по Мурманской области совместно с профессиональными участниками рынка недвижимости провели анализ ситуации на рынке жилой недвижимости Мурманской области, подвели итоги последних 8 месяцев 2021 года и оценили перспективы на предстоящий осенне-зимний сезон.

Региональным Росреестром отмечается рост числа сделок с объектами жилой недвижимости по сравнению с 2020 годом более чем на 35%. После выхода из тяжёлого 2020 года, многие жители области решили не откладывать квартирный вопрос в долгий ящик. Люди стали активно продавать и ещё более активно приобретать жилую недвижимость.

Как отмечают представители риэлтерских компаний – большая доля спроса пришлась на так называемые инвестиционные покупки. В итоге осень 2021 года на рынке жилья встречает нас высокими ценами и совсем небольшим предложением квартир. С начала этого года цены в среднем выросли примерно на 10-15%, в совокупности с начала кризиса — примерно на 20-30% по разным категориям квартир.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, сейчас наблюдается небольшая корректировка стоимости недвижимости после достаточно резкого подъёма. По мнению специалистов, цены вряд ли снизятся до уровня, на котором они были в начале 2020 года, ведь сейчас начинается новый деловой сезон. По сути, рост замедлился, но стоимость жилья пока продолжает повышаться. До конца 2021 года стоимость наиболее популярных квартир может увеличиться ещё на 5%.

«Серьёзных предпосылок для того, чтобы осенью цены на вторичное жильё кардинально изменились нет. Последние несколько месяцев потенциальный спрос (количество звонков, поступающих в компанию) и актуальный спрос (количество авансов, вносимых за покупку вторичного жилья) остаются примерно на одном уровне. Соответственно, сильных изменений по ценам также не ожидается», - отмечает юрист ООО «Форос-Недвижимость» Дмитрий Иванов.

Подъём ключевого показателя ЦБ РФ пока не сильно отразился на процентах по ипотечным ставкам. Покупатели активно приобретают недвижимость в кредит, что поддерживает сложившийся уровень цен.

Мурманским Росреестром отмечен рост ипотечных сделок более чем на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом, растёт процент обращений на регистрацию ипотеки в электронном виде.

«Когда мы подводили итоги работы за первое полугодие, количество электронных ипотек не превышало 32%, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова, - но за последние два месяца объём таких обращений вырос до 59%, а это уже больше половины поступающих заявлений».

Следует отметить, что в нашем регионе преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения, то есть качественных объектов, которые выставляются по адекватной стоимости относительно рынка. Поэтому, несмотря на общее снижение по стране числа ипотечных кредитов в июле-августе 2021 года, в Мурманской области спрос на ипотеку остаётся достаточно высоким.

После ажиотажного скачка спроса предложение во вторичном сегменте жилья восстанавливается крайне медленно. Таким образом, основной прогноз на осень — цены на вторичную недвижимость останутся на нынешнем уровне. Вероятность ценовых колебаний небольшая.

«До конца года все эти тренды останутся неизменными. Прогнозировать какие-либо изменения пока рано, скорее всего, это произойдёт не раньше середины 2022 года. Однако однозначно можно сказать, что покупать квартиры будут – в любой экономической ситуации есть много людей, которым надо решать свои жилищные вопросы прямо здесь и сейчас», - считает юрист ООО «Форос-Недвижимость» Дмитрий Иванов.