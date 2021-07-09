В Мурманской области пресечён факт нарушения самоизоляции

Полицейскими установлено, что одна из жительниц Мурманска, достоверно зная, что имеет положительный тест на COVID-19, преднамеренно нарушила установленные ограничительные меры. Женщина покинула место жительства и посещала различные общественные места города Мурманска. При этом она контактировала с неопределенным количеством лиц, тем самым создала реальную угрозу массового заболевания людей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, на основании нарушения требований об обязательной изоляции, предусмотренных статьей 33 ФЗ №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 №65 «Об утверждении СП 3.1/3.2.3146-13» в отношении северянки 1990 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу таких последствий). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.