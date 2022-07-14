Нужны ли заполярным городам муралы: опрос общественного мненияБольшинство претендентов на участие в программе «Свой дом в Арктике» намерены строить дома
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 17:00

В Мурманской области при поддержке «Эр-Телеком» будет создан технопарк

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. В рамках договоренностей планируется создание на территории региона технопарка, который станет одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры Кольского Заполярья.

«Технопарк в Мурманске появится для таких, как вы – воодушевлённых молодых людей, которые готовы воплощать свои идеи в реальные проекты», – обратился к участникам первого Всероссийского молодёжного форума «Умный город: наше будущее – Новые лица» губернатор Андрей Чибис.

В рамках молодёжного форума эксперты сегодня активно обсуждают развитие цифровой экономики Мурманской области и повышение качества жизни северян.

«Создание «Умного города» подразумевает не только внедрение новых технологий, но и в целом создание более качественных условий для жизни. На мой взгляд, нужно создавать оптимальные условия жизни на местах, чтобы талантливая и перспективная молодёжь не стремилась в столицу, желая повысить качество и уровень жизни, а получала все это на своей малой Родине», – отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Теперь в Мурманской области появляется ещё одна уникальная площадка, которая станет местом притяжения для развития инвестиционного потенциала, местом формирования новых коллабораций в области информационных технологий, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 4 серия (16+)19:55«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 5 серия (16+)20:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг народного доверия к валютам: рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 56 копеек, доллар потерял почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика