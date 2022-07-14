В Мурманской области при поддержке «Эр-Телеком» будет создан технопарк

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. В рамках договоренностей планируется создание на территории региона технопарка, который станет одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры Кольского Заполярья.

«Технопарк в Мурманске появится для таких, как вы – воодушевлённых молодых людей, которые готовы воплощать свои идеи в реальные проекты», – обратился к участникам первого Всероссийского молодёжного форума «Умный город: наше будущее – Новые лица» губернатор Андрей Чибис.

В рамках молодёжного форума эксперты сегодня активно обсуждают развитие цифровой экономики Мурманской области и повышение качества жизни северян.

«Создание «Умного города» подразумевает не только внедрение новых технологий, но и в целом создание более качественных условий для жизни. На мой взгляд, нужно создавать оптимальные условия жизни на местах, чтобы талантливая и перспективная молодёжь не стремилась в столицу, желая повысить качество и уровень жизни, а получала все это на своей малой Родине», – отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Теперь в Мурманской области появляется ещё одна уникальная площадка, которая станет местом притяжения для развития инвестиционного потенциала, местом формирования новых коллабораций в области информационных технологий, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/