В Мурманской области при проведении ЕГЭ использована новая технология получения экзаменационных материалов

Для 3500 выпускников Заполярья 2 июля завершился основной период сдачи единого государственного экзамена. В этом году в 31 пункте проведения ЕГЭ использовалась новая технология получения экзаменационных материалов – через защищенные интернет-каналы. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая традиционное оперативное совещание.

«И в систему образования региона приходит цифровизация. Мурманская область в числе 25 субъектов страны, где в этом году использовались новые технологии при сдаче ЕГЭ. Во-первых, это повышает информационную безопасность, во-вторых, позволяет сократить время обработки экзаменационных материалов», – отметил глава региона.

С подробным докладом на эту тему выступила министр образования и науки региона Ольга Дзюба. В аудиториях ППЭ, а также в штабах была установлена система видеонаблюдения для контроля проведения экзаменов в системе онлайн. В пунктах, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях – в Краснощелье, ЗАТО г. Островной, Раякоски и Териберке, наблюдение велось в режиме оффлайн. Мониторинг хода ЕГЭ вели около 300 общественных наблюдателей.

Министр рассказала, что в текущем году государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования имела ряд особенностей. Так, для получения аттестата выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в 2021 году в вузы, нужно было сдать экзамены по двум предметам: русскому языку и математике. Этим правом воспользовались 66 человек. Кроме того, ГВЭ сдали 30 участников в школах при учреждениях исполнения наказаний и два участника с ограниченными возможностями здоровья.

«Выпускники, которые собираются поступать в вузы, в обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку, так как положительный результат необходим для получения аттестата. Остальные предметы участники выбирали по своему желанию в соответствии с дальнейшей образовательной траекторией», – прокомментировала Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особенность ГИА 2021 года – неукоснительное соблюдение санитарных норм и правил. В ППЭ была организована обязательная термометрия и обработка рук на входе, зигзагообразная рассадка за партами по одному человеку, при этом количество мест в аудитории сократили с 15 до 10, в местах общего пользования установили санитайзеры, а во всех аудиториях – приборы для обеззараживания воздуха. Общественным наблюдателям и участникам экзамена выдавались средства индивидуальной защиты.

«Самый массовый экзамен по русскому языку прошёл в два дня, чтобы избежать скопления участников в пунктах проведения экзамена. Математику профильного уровня выбрали 53% выпускников, по-прежнему самыми востребованными остаются обществознание (37%), физика (20%) и биология (17,4%), информатика и ИКТ (16,6 %)», – подчеркнула министр.

В 2021 году 13 выпускников Мурманской области при сдаче ЕГЭ показали высший результат в 100 баллов: 8 участников из Мурманска, 2 – из Апатитов, по одному – из Кировска, ЗАТО п. Видяево и Ковдорского района. Кроме того, как прозвучало в докладе, выросла доля высокобалльных (от 81 балла и выше) работ по сравнению с 2020 годом по литературе, математике, истории и географии. По всем предметам в регионе средний балл превышает общероссийский показатель.