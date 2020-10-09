В Мурманской области при прояснениях местами возможны заморозки до -2°

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и западом Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью +2+8°, при прояснениях местами возможны заморозки до -2°.

Сегодня, 9 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +6+11°.

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7 октября уровни воды на большинстве рек в Мурманской области были ниже прошлогодних уровней на 2-30 см, на реках Чаваньга, Варзуга и Умба - выше на 5-30 см. Температура воды в реке Кола равна 7,2°, что на 3,4° выше прошлогодней.