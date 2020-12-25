В Мурманской области при прояснениях ожидается понижение температуры воздуха до -22-27°

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 и 26 декабря погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия антициклона с центром в Карском море. 25 декабря ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится до -9-14° местами до -19-24°.

26 декабря сохранится морозная погода.

Сегодня, 25 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -22-27°в течение суток. Гололедица.