В Мурманской области при прояснениях температура воздуха ночью опустится до -15-20°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром на востоке Европейской территории России. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-8°, при прояснениях в отдельных районах до -10-15°.

Сегодня, 14 декабря, будет облачность переменная. Местами снег. Ветер слабый переменный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.