В Мурманской области при прояснениях температура воздуха опустится до -28-33°

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается преимущественно холодная погода: среднесуточная температура воздуха на 2-8° ниже климатической нормы.

18 февраля погоду Кольского полуострова будет определять циклон смещающийся с Баренцева моря: ожидается местами снег, порывистый ветер, повышение температуры воздуха днём 18 февраля до -6-11°, местами до -16°.

19 февраля циклон заполнится, на наш регион распространится поле повышенного атмосферного давления и температура воздуха вновь начнёт понижаться.

Сегодня, 17 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днём на севере области сильный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -28-33°, днём -10-15°, местами -18-23°. Гололедица.