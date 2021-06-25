В Мурманской области при ремонте региональных автодорог начали использовать высокопрочный асфальтобетон типа А 16

В 2021 году при ремонте региональных автомобильных дорог впервые применяется высокопрочная асфальтобетонная смесь типа А 16. Вчера с целью проверки качества и объемов выполненных работ дорожные объекты посетили вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин и министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Выездная проверка началась с посещения участка автодороги «Снежногорск-Гаджиево», где ремонтируют дорожное полотно протяженностью около 7 км . Профильный министр отметил достаточно быстрый темп работ. Ожидается, что объект будет сдан одним из первых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На данном участке выполнено полное фрезерование покрытия, сейчас укладывается асфальт. По графику срок сдачи объекта – 24 августа, думаю, завершим раньше, – прокомментировал Артем Гришин. – В этом году на большинстве дорожных объектов укладывается новый тип асфальта А 16. Мы первые в Мурманской области, кто его применяет по новому ГОСТу, начали с региональных дорог. Надеемся, что жители и гости оценят качество покрытия».

Как отмечают специалисты, асфальтобетон типа А 16 ВН содержит новые химические добавки, он наиболее практичный и имеет высокую стойкость к воздействию внешних факторов.

В ходе рабочей поездки комиссия также побывала в ЗАТО Александровск, где за счет средств субсидии из областного бюджета приступили к ремонту дорог местного значения. В этом сезоне обновлению подлежат: участок дороги по набережной Преминина в Гаджиево; проезд по ул. Павла Стеблина, 5 – ул. Октябрьская, 32 и дорога от перекрестка ул. Победы - ул.Флотская до перекрестка ул.Флотская - ул.Павла Стеблина в Снежногорске; внутригородские дороги по району №2 в Полярном.