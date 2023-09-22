В Мурманской области примут участие в открытых молодёжных Арктических дельфийских играх этой осенью

Представители Мурманской области примут участие во Вторых открытых молодёжных Арктических Дельфийских играх этой осенью: в настоящее время готовится заявка от региона.

Мероприятия пройдут с 20 по 24 ноября на базе учреждений Сыктывкара и Сыктывдинского района Республики Коми.

Игры будут проведены по 10 номинациям: «Фортепиано»; «Скрипка»; «Эстрадное пение»; «Народное пение»; «Художественные ремесла»; «Изобразительное искусство»; «Фотография»; «Кулинарное искусство»; «Народные инструменты»; «Народный танец».

Определены учреждения культуры и образования, на площадках которых пройдут номинации. Торжественные церемонии открытия и закрытия планируется провести в Концертно-спортивном центре «Лузалес-Арена». Местом аккредитации участников, гостей и членов жюри определён республиканский стадион.

Совместно с правоохранительными органами прорабатываются вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости площадок проведения игр. Национальным Дельфийским советом России определены программные требования, основные критерии оценки по номинациям конкурсной и фестивальной программ. Они размещены на официальном сайте Дельфийских игр.

Проведение Вторых открытых молодёжных Арктических Дельфийских игр направлено на содействие реализации Указа Президента России Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», Указа Президента России «О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, а также исполнению поручений, которые дал Владимир Путин по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурсная и фестивальная программа Игр включает в себя соревнования по художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям, способствующих выявлению молодых талантов и уникальных специалистов.

Первые молодёжные Арктические Дельфийские игры состоялись в Сыктывкаре с 24 по 28 ноября 2022 года. В них приняли участие более 600 молодых талантливых людей.