В Мурманской области принимаются все необходимые меры противодействия новой волне COVID-19

О текущей ситуации и мерах, принимаемых в регионе в связи с новой волной пандемии коронавируса, доложил 28 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках заседания координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане. Заседание прошло в режиме онлайн.

Как отметил в своём вступительном слове Александр Гуцан, по состоянию на 28 января в Северо-Западном федеральном округе болеют COVID-19 143 тыс. человек. В течение последней недели наблюдается резкий рост количества заболевших. В среднем заболеваемость по округу ускорилась на 128%.

Полпред обратил внимание глав регионов на необходимость продолжить разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации. На начало текущей недели в СЗФО вакцинировано (первым этапом) 74% от плана, необходимого для устойчивого иммунитета.

В связи с тем, что заражению новым штаммом коронавируса в значительной степени подвержены дети, высшим должностным лицам рекомендовано разработать дополнительные профилактические меры для применения в образовательных учреждениях.

Кроме того, в связи с возросшей нагрузкой на первичное амбулаторное звено полномочным представителем даны рекомендации проработать маршрутизацию в поликлиниках, чтобы не допустить дополнительной вспышки заболевания.

На заседании штаба также поднимались вопросы о наличии необходимого коечного фонда. «Прошу обеспечить постоянный контроль за развитием ситуации и в случае необходимости своевременно принимать решение о развертывании дополнительных коек», – обратился полпред к высшим должностным лицам регионов.

Главы субъектов СЗФО отчитались о состоянии дел в регионах, о принимаемых мерах профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Андрей Чибис в своём докладе отметил, что ситуация в Мурманской области, как и везде, непростая, однако критического сценария пока удаётся избежать благодаря превентивным мерам.

«С учётом ситуации мы, во-первых, нарастили тестирование: у нас 564 теста на 100 тысяч населения. Усиливаем амбулаторную службу: у нас сейчас работают 43 патронажные бригады, дополнительно 33 специализированные бригады скорой медицинской помощи. И муниципалитеты, и правительство области снабдили эти бригады дополнительным транспортом. Отладили работу колл-центра: неотвеченных вызовов у нас 0,2%, а время дозвона до номера 122 – в среднем 10 секунд, максимально – 1 минута 8 секунд. Дальше включается голосовой помощник, и живой оператор в любом случае берёт трубку. У нас 28 операторов работает, 56 в резерве, то есть мы можем в любой момент службу нарастить», – сообщил губернатор.

Гораздо труднее, отметил Андрей Чибис, дозвониться в поликлиники. Но и здесь проблема решается – устанавливается новое оборудование связи, запланирована модернизация телефонии в учреждениях. К концу февраля поликлиники должны перейти на более совершенную систему отработки сигналов. Действуют и дополнительные каналы коммуникации, такие как вотсапп-приёмная.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, в Мурманской области среди инфицированных детей нет случаев тяжёлого течения заболевания. Госпитализированы 62 ребёнка.

В регионе имеются достаточные запасы кислорода, лекарств и средств индивидуальной защиты.

Рекомендации для граждан, как правильно себя вести и что делать при различном развитии ситуации с коронавирусом, активно распространяются через СМИ и соцсети.

Ужесточается контроль соблюдения существующих ограничений и требований, таких как проверка QR-кодов при входе в общественные места и санитарная обработка общественного транспорта.

«Ситуация напряжённая. Темпы госпитализации не растут, но людей, конечно, заболевание выкашивает. По официальным данным, 59,5 % у нас – это уже «омикрон». Однако пока наша первичка справляется», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436930/#&gid=1&pid=1