В Мурманской области принята 71 заявка на участие в программе «Земский учитель»

С 2020 года Мурманская область принимает активное участие в федеральной программе «Земский учитель», направленной на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах. В течение двух лет 28 педагогов приехали на работу в регион.

С 10 января 2022 года открыта регистрация заявок на участие претендентов в программе в текущем году. По состоянию на 2 марта 2022 года получен 71 запрос на участие в отборе на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек, в размере 1 млн рублей.

17 претендентов из Белгородской, Воронежской, Свердловской, Калининградской, Тамбовской, Новосибирской, Астраханской областей, Пермского, Краснодарского, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев направили в адрес регионального оператора, Института развития образования, полный пакет документов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, приём документов продолжится до 15 апреля. Победители конкурсного отбора будут названы 15 июня.