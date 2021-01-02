В Мурманской области принята региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения

По поручению Президента Российской Федерации в Мурманской области будет реализована программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на 5 лет и направлена на приближение медицинской помощи к месту жительства пациентов, оснащение поликлиник медоборудованием и привлечение специалистов.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в программу вошли 13 медорганизаций региона. Объём предусмотренных средств – порядка 4 млрд рублей, 93% из которых – средства федерального бюджета, и 7% – областного бюджета.

Предусмотрено строительство 16 объектов учреждений здравоохранения, в том числе 1 поликлиники, 6 врачебных амбулаторий, 9 модульных ФАПов. Также в плане – реконструкция и капитальные ремонты медицинских организаций и их структурных подразделений.

Для дооснащения медцентров будет приобретено 775 единиц медицинского оборудования и 137 автомобилей для обеспечения транспортной доступности всем группам населения, включая маломобильные.