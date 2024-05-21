В Мурманской области принято постановление, которым смягчены условия использования беспилотных воздушных судов для фото- и видеосъёмок

По инициативе Министерства региональной безопасности Мурманской области губернатором Андреем Чибисом подписано постановление, смягчающее возможности использования беспилотных воздушных судов (БВС), в том числе для проведения фото- и видеосъёмок. Изменения внесены в связи с поступившими от Минтранса России рекомендациями по внесению изменений в действующие региональные нормативные акты по запрету использования БВС, а также вступившими в силу изменениями Федеральных авиационных правил.

Согласно постановлению: расширен перечень органов, организаций, предприятий, а также юридических и физических лиц, имеющих право на применение БВС; органы местного управления (при наличии потребности, по согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти) наделены полномочиями по установке на территориях населённых пунктов мест, в воздушном пространстве над которыми могут выполняться полёты беспилотных воздушных судов на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности в целях удовлетворения потребностей граждан, общественных, спортивных и (или) образовательных организаций, без получения соответствующего разрешения; утверждён порядок выдачи разрешения на выполнение полетов БВС оперативным штабом.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, всем категориям юридических и физических лиц, которым разрешено использование БВС, в том числе для проведения фото- и видеосъёмки в границах муниципальных образований, необходимо получать разрешения в органах местного самоуправления (в ЗАТО необходимо уточнять регламент на выдачу разрешений, так как данная процедура имеет особый порядок). Категории, не вошедшие в перечень, должны направлять письменные заявления на выдачу разрешений в оперативный штаб правительства Мурманской области. Соответствующие разделы созданы на сайтах каждого муниципального образования Мурманской области. Письменное заявления в Оперативный штаб Мурманской области можно направить по электронному адресу: mrb@gov-murman.ru или обратиться за консультацией по телефону 8(8152)487-854 в рабочее время.

Фото: https://gov-murman.ru