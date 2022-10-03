В Мурманской области принято решение об увеличении расходов на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся школ и колледжей

200,9 млн рублей предусмотрено из областного и федерального бюджетов на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Чибис.

«К отдельным категориям относятся ученики начальных классов, обучающиеся школ и колледжей с ограниченными возможностями здоровья, стоящие на учете у фтизиатра, дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции, – это отдельно принятое решение», – сообщил губернатор.

Всего в регионе бесплатным питанием обеспечивается около 47 тысяч детей. На это из областного и федерального бюджетов дополнительно предусмотрено 200,9 млн рублей, 52 млн рублей из которых получено от федерального правительства.

Глава региона поблагодарил коллег из правительства России за эту весомую финансовую поддержку, сообщает региональное Министерство информационной политики.