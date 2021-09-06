В Мурманской области принято решение по 58% заявлений на получение «Гектара Арктики»

В Мурманской области ежедневно регистрируют порядка 50 заявлений на получение земельного участка по программе «Гектар Арктики». Всего с 1 августа зарегистрировано 2093 заявления от жителей региона. Об этом на оперативном совещании доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Стоит отметить темп работы: в отношении 58% от общего количества поступивших заявлений приняты те или иные решения. Так, 546 земельных участков уже поставлены государственный кадастровый учёт и 307 проходят данную процедуру. Видя этот показатель, можно смело говорить о том, что люди заинтересованы в развитии региона и имеют желание надолго «осесть» в Мурманской области», – подчеркнула вице-губернатор.

Наибольшей популярностью у желающих получить гектар пользуется северная и центральная часть региона. Наибольшее количество заявлений подано на участки, расположенные в живописных местах в непосредственной близости от населенных пунктов, либо на берегу водных объектов.

«На земельные участки, расположенные вблизи излюбленного места отдыха жителей Мурманской области озера Канентъявр в Кольском районе и вдоль региональной трассы «Кола-Серебрянские ГЭС», подано 297 заявлений, также популярностью пользуются земли в районе Молочного и Мурмашей в Кольском районе, там подано 400 заявлений», – отметила Ольга Кузнецова.

Так как большая часть заявителей, согласно проведенному опросу, планирует использовать земельные участки для строительства жилья, в настоящее время региональными властями прорабатывается вопрос о возможности создания точек подключения к электроэнергии в тех местах, где подано 10 и более заявлений.

Подробная информация о мерах поддержки размещена на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области в разделе «Гектар Арктики».