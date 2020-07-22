В Мурманской области прирост поступлений по страховым взносам за шесть месяцев 2020 года составил 4,8%

Поступления доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование сохраняют привычные темпы роста в Мурманской области. За шесть месяцев 2020 года перечисления составили 22,4 млрд рублей, что на 4,8% выше поступлений соответствующего периода 2019 года.

В Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 16,7 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование – почти 4 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование – почти 2 млрд рублей.

Наибольший рост отмечен по платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации – показатель увеличился в 3,6 раза.