Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 10:15
В Мурманской области прирост поступлений по страховым взносам за восемь месяцев 2020 года составил 6%
Поступления доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в Мурманской области за восемь месяцев 2020 года составили более 30,5 млрд рублей, что на 6% выше поступлений аналогичного периода 2019 года.
В Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 22,7 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование – 5,3 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование – 2,5 млрд рублей.
Наибольший рост отмечен по платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации – показатель увеличился в 2,8 раза в связи с участием Мурманской области в пилотном проекте «Прямые выплаты».
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