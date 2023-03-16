В Мурманской области приступили к работе по внедрению регионального инвестиционного стандарта

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова провела рабочее совещание с предпринимательским сообществом по вопросам внедрения в регионе системы поддержки новых инвестиционных проектов.

В мероприятии приняли участие руководители Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» и Мурманского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которые участвуют в оценке Регионального инвестиционного стандарта Мурманской области.

В ходе совещания участники обсудили этапность внедрения стандарта на территории региона, а также проработали процедуру согласования элементов стандарта с представителями инвестиционного сообщества.

Также был подписан протокол создания Совета деловых объединений по внедрению системы поддержки новых инвестиционных проектов на территории Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, внедрение Регинвестстандарта проводится во всех субъектах Российской Федерации по поручению Президента РФ Владимира Путина и подразумевает утверждение инвестиционной декларации, формирование инвестиционного комитета, создание агентства развития, утверждение свода инвестиционных правил и запуск инвестиционной карты субъекта.

Каждый этап внедрения регионального инвестиционного стандарта сопровождается согласованием деловых объединений и инвесторов Мурманской области и последующим согласованием федеральными центрами общественных объединений и представителями федеральных органов исполнительной власти.

Фото: https://gov-murman.ru