В Мурманской области привели в нормативное состояние ещё одну часть дороги Умба – Кандалакша, которая ведёт к государственному природному заповеднику

В Мурманской области с 2019 года планомерно приводится в нормативное состояние автомобильная дорога Умба – Кандалакша, которая ведёт к государственному природному заповеднику. За это время отремонтировали более 25 км, включая мост через ручей Верес на 59 км. Эта трасса – единственная транспортная артерия, соединяющая два района. По ней курсируют автобусы, спецтехника и машины скорой помощи, а также путешествуют туристы.

В текущем дорожно-строительном сезоне подрядной организацией проведены работы на двух отрезках трассы: с 1 по 67 и с 82 по 87 км. Ремонт включал несколько этапов: подготовку дорожного полотна, демонтаж старого покрытия и его восстановление.

В ходе работ было срезано старое дорожное покрытие, выполнена укладка выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонной смеси А16Вн, проведена планировка обочин с добавлением фрезерованного материала, а также нанесена горизонтальная разметка.

Всего уложено более 50 тысяч кв. метров нового асфальта, произведена планировка обочин, а также нанесена разметка краской со стеклошариками для лучшей видимости. На все работы предоставляется гарантия – подрядчик обязан устранять возможные дефекты за свой счёт.

«Качественные дороги с безопасными развязками и удобными придорожными сервисами играют важную роль в развитии туристической инфраструктуры. Это особенно актуально для автотуристов, которые исследуют регионы на машине. Чем комфортнее маршруты, тем доступнее для гостей интересные места, включая отдалённые природные достопримечательности и заповедники. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году планируется привести в нормативное состояние свыше 1 тысячи км региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к заповедным территориям, в программу работ включён 151 дорожный объект», – сказал Марат Хуснуллин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549867/#&gid=1&pid=1