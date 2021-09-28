В Мурманской области привиться от гриппа и COVID-19 можно в торговых центрах

С 25 сентября в трёх торговых центрах Мурманска начали работу прививочные пункты, в которых прививают и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. За два дня медики вакцинировали 178 человек от ковида и 30 человек от гриппа.

«Всех призываю незамедлительно сделать прививку! По мнению специалистов, крайне опасна ситуация, если человек заразится и коронавирусом, и гриппом одновременно», – обратился к жителям губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

С начала августа Центр управления регионом Мурманской области продолжает фиксировать поток сообщений, которые касаются записи на вакцинацию. Среди прочих, от северян поступали запросы и на увеличение числа прививочных пунктов.

«В минувшие выходные мы вернули прививочные бригады в торговые центры, так как этот формат уже показал свою эффективность в начале лета и сейчас наиболее удобен для людей, судя по отзывам», – сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Прививочные пункты работают с 11 до 19 часов по субботам и воскресеньям. Прививочная кампания по гриппу рассчитана на весь октябрь. Эксперты советуют сделать прививку от сезонного заболевания в первую очередь.

«Есть риск заболевания микст-инфекцией: когда и грипп, и коронавирус присутствуют одновременно. Поэтому обязательно вакцинироваться для того, чтобы защитить себя от инфекций. Также продолжаем призывать к соблюдению общих принципов эпидбезопасности: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать гигиену рук, вести здоровый образ жизни», – сказала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова на оперативном совещании.