Мурманская область. Арктика (16+)29.08.25 15:30

В Мурманской области проанализирована работа всех областных и муниципальных учреждений

В регионе, как и в других субъектах России, она проведена для того, чтобы не сбавлять набранный темп и в дальнейшем несмотря на вызовы, с которыми столкнулась вся страна, и сокращение доходов бюджета успешно реализовать все социально значимые программы. Мурманская область только в 2024 году недополучила 20 млрд рублей доходов. При этом правительству региона удалось сохранить социальную направленность бюджета и значимые для северян проекты.

«Социальный блок всегда остаётся приоритетом нашего бюджета. В 2025 году на него направлено более 57% всех средств. Только в сфере образования в этом году вложено свыше 3,5 млрд рублей. Образование всегда было и будет для нас номером один», – подчеркнул на августовском совещании педагогических работников губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В регионе проанализирована деятельность всех областных и муниципальных учреждений. В результате укрупнения юридических лиц их стало 497 вместо 716. Практически все высвобожденные сотрудники – это административно-управленческий и прочий персонал, половина из них пенсионного возраста. Они ушли на заслуженный отдых в условиях финансовой безопасности и с предоставлением всех положенных выплат. Часть работников уже получили новые должности в системе образования. С каждым проведена индивидуальная работа с привлечением кадровых центров.

Благодаря высвобождению материальных ресурсов удалось достичь значительных результатов. Принятые меры позволили впервые за многие годы на 10% увеличить норматив финансирования на учебные расходы. Кроме того, за счёт бюджета во всех школах Мурманска будут установлены системы контроля доступа на охраняемые территории, что поможет обеспечить безопасность юных северян.

30 миллионов выделено на экскурсии на предприятия региона для реализации эффективных мероприятий по профориентации учеников. Кроме того, новая номинация в губернаторском конкурсе народных инициатив «На Севере — твой проект» позволит заявлять проекты по устройству спортивных и детских площадок на территориях школ и детских садов. И особенно важно - руководители укрупненных учреждений будут получать губернаторские доплаты.

«Все эффекты бюджета, каждый сэкономленный рубль, все 100% средств остаются в системе образования», – акцентировал губернатор Андрей Чибис.

Также в рамках повышения эффективности бюджета в Мурманской области проведена и муниципальная реформа. Так, количество местных администраций сократится с 34 до 17, что позволит оптимально соотнести численность муниципальных служащих с объёмом полномочий органов местного самоуправления и сэкономить средства. Количество депутатов уменьшится более чем на 216 мандатов (42%) и составит 296 (фактически 58% от действующей уставной численности).

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области работа над повышением эффективности бюджета велась постоянно. Например, ещё в 2018 году была утверждена программа оздоровления государственных финансов Мурманской области. В ней предусмотрены меры по улучшению сбора налогов и других доходов, а также распределению расходов областного и местных бюджетов. С учётом новых задач программа актуализирована и реализуется совместно с муниципалитетами.

 

 

